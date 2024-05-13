Голкипер «Локомотива» Исаев признан лучшим вратарем КХЛ

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона-2023/24 КХЛ. Хоккеист в текущем сезоне провел за ярославцев 69 матчей, в которых одержал 44 победы (семь из них — на ноль). Игрок отразил 92,7 процента бросков и помог своей команде выиграть Кубок Гагарина.

Также среди номинантов были Илья Набоков («Металлург») и Закари Фукале («Трактор»). Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.