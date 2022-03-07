ЦСКА и «Трактор» вышли в 1/4 плей-офф КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ (4:1). Красно-синие выиграли четыре встречи подряд и стали первыми участниками второго раунда плей-офф.

В это же время в Нижнекамске состоялся четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором местный «Нефтехимик» уступил «Трактору» со счетом 2:3. Благодаря этой победе «Трактор» также вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, выиграв у «Нефтехимика» серию «всухую» — 4-0.

Напомним, что ранее в следующую стадию напрямую попал «Спартак». Московский клуб должен был сыграть с «Йокеритом», но финский клуб снялся с турнира.