Данила Юров рассказал о продлении контракта с «Металлургом»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал, как проходило подписание нового контракта с клубом.

«Я понимал, что надо еще два года сыграть на хорошем уровне. Особо не раздумывал над этим. О деньгах вообще не думал. У меня была договоренность с агентом, что если я соглашаюсь, то только потом начинается обсуждение суммы. Поэтому здесь денежный фактор вообще не имеет никакого значения», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

30 апреля «Металлург» объявил, что 20-летний Юров подписал новое соглашение сроком на один сезон. В минувшем сезоне форвард набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Юров набрал 9 (6+3) баллов в 23 играх.