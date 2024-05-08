Заварухин покинул клубную систему «Трактора»

Алексей Заварухин покинул клубную систему «Трактора», сообщается на официальном сайте челябинцев.

43-летний специалист вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина летом 2023 года. По ходу сезона Заварухин возглавил «Трактор» после увольнения Гатиятулина.

Вместе с «Трактором» Заварухин завоевал бронзовые медали КХЛ, уступив в полуфинале Кубка Гагарина «Динамо».

В мае руководство «Трактора» назначило на пост главного тренера Бенуа Гру. Заварухину было предложено возглавить «Челмет».