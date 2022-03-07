«Трактор» вновь победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Трактор» на выезде победил «Нефтехимик» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы взяли верх со счетом 3:2.

«Трактор» одержал четыре победы подряд и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Восточной конференции.

Напомним, что по итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

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1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Хайруллин — 1 (бол., Порядин, Клок), 4:52 — 1:0. Телегин — 1 (Седлак, Тертышный), 25:23 — 1:1. Вихарев — 1 (Купцов, Гиматов), 28:00 — 2:1. Гика — 1 (бол., Бэйлен), 35:55 — 2:2. Стась — 1 (Фатеев, Карпухин), 41:59 — 2:3.

Вратари: Судницин (57:40) — Вилл.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (14+5+11) — 27 (10+13+4).

Судьи: Бирин, Соин.

7 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2496 зрителей.

Счет в серии: 0-4.