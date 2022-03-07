«Трактор» вновь победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Трактор» на выезде победил «Нефтехимик» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы взяли верх со счетом 3:2.
«Трактор» одержал четыре победы подряд и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Восточной конференции.
Напомним, что по итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
Хоккей
КХЛ
Восток
1/4 финала конференций
Четвертый матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Хайруллин — 1 (бол., Порядин, Клок), 4:52 — 1:0. Телегин — 1 (Седлак, Тертышный), 25:23 — 1:1. Вихарев — 1 (Купцов, Гиматов), 28:00 — 2:1. Гика — 1 (бол., Бэйлен), 35:55 — 2:2. Стась — 1 (Фатеев, Карпухин), 41:59 — 2:3.
Вратари: Судницин (57:40) — Вилл.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 30 (14+5+11) — 27 (10+13+4).
Судьи: Бирин, Соин.
7 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2496 зрителей.
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4