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Сегодня, 19:21

«Трактор» вновь победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
«Трактор» вышел в следующий раунд плей-офф.
Фото ХК «Трактор».

«Трактор» на выезде победил «Нефтехимик» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы взяли верх со счетом 3:2.

«Трактор» одержал четыре победы подряд и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Восточной конференции.

Напомним, что по итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Хоккей

КХЛ

Восток

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Хайруллин — 1 (бол., Порядин, Клок), 4:52 — 1:0. Телегин — 1 (Седлак, Тертышный), 25:23 — 1:1. Вихарев — 1 (Купцов, Гиматов), 28:00 — 2:1. Гика — 1 (бол., Бэйлен), 35:55 — 2:2. Стась — 1 (Фатеев, Карпухин), 41:59 — 2:3.

Вратари: Судницин (57:40) — Вилл.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (14+5+11) — 27 (10+13+4).

Судьи: Бирин, Соин.

7 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2496 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
Кубок Гагарина
1
2
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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10.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
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