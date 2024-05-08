Данила Юров — о самом сложном моменте в плей-офф для «Магнитки»: «Перелеты нас вымотали»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» ответил на вопрос о самом сложном моменте плей-офф.
«В серии с «Амуром». Эти перелеты, которые нас вымотали. Я не представляю, как «Амур» весь сезон держался в таком графике. Мы за эту серию очень прилично «наелись». Приходилось тренироваться между играми, на льду катались каждый день. Эта серия была очень тяжелой лично для меня и, думаю, всей команде далась тяжело», — сказал Юров.
В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.
«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2
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