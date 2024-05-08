Почему «Трактор» убрал Заварухина? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 14.00 по московскому времени.

Главные темы онлайна:

— «Трактор» неожиданно поменял тренера;

— главные трансферы первой недели мая;

— чего ждать на рынке КХЛ дальше;

— общие итоги чемпионата.