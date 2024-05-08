«Торпедо» продлило контракт с Ларионовым-младшим

Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший продлил контракт, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на год.

В минувшем сезоне Ларионов-младший провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (8+12) очков. В 3 играх плей-офф форвард не отметился результативными баллами.