Данила Юров — об игре за основную команду: «Я летом понял, что если не в этом сезоне, то когда еще?»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» рассказал, как готовился к нынешнему сезону.



«Я летом понял, что если не в этом сезоне, то когда еще, время уходит. Понимал, что надо перенастроить голову, что я могу, я умею играть на хорошем уровне. Просто надо было обнулиться, начать карьеру с чистого листа. И я это сделал. Настроился, подготовился хорошо физически — и выходил, играл. Тренер мне доверял, я старался ему за это доверие отплачивать голами и набранными очками. Приносил команде победу, не только голами, но и правильными действиями. Обнулился и начал делать то, что я умею», — сказал Юров.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».