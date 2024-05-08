«Лада» подписала контракт с Пайгиным

Защитник Зият Пайгин подписал контракт с «Ладой», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Пайгин выступал за «Авангард» и «Сибирь». В общей сложности на его счету 2 (0+2) очка в 35 матчах сезона.