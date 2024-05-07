Юров о победе «Металлурга» в финале плей-офф КХЛ: «Мы знали, что у нас более симпатичный хоккей»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал о финальной серии Кубка Гагарина-2024 против «Локомотива» (4-0).

«Все говорили, что Ярославль — фаворит финальной серии? У нас не было на это времени, потому что оставалось всего два дня отдыха между раундами. Старались не отвлекаться на прессу. Мы просто знали, что у нас более симпатичный хоккей, который приносил результаты по ходу всей регулярки. Не зря мы три раунда прошли, поэтому просто абстрагировались от всех постов и выходили играть», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

На пути к финалу Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3). В финальной серии команда оказалась сильнее «Локомотива» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.