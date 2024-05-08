Данила Юров: «Осознание, что выиграли кубок Гагарина, пока до меня не дошло»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» поделился эмоциями от чемпионства.

«Хочу осознать, что мы выиграли кубок. Это осознание пока до меня не дошло. Немного отдыхаю от хоккея, хочу две — две с половиной недели отдохнуть от хоккея. Потом уже буду заново переосмысливать все вещи, которые случились», — сказал Юров.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».