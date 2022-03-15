Разин рассказал, почему Няттинен пропустил решающий матч серии с «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» объяснил отсутствие финского форварда Йоонаса Няттинена в седьмой игре серии против московского «Динамо», хотя был в заявке на матч.

«Сейчас не хочется говорить что-то лишнее. Самому Няттинену было очень тяжело. Мне стоило больших усилий, чтобы он остался и играл в серии. Я ему очень благодарен. Насколько я понял, у него сотрясение мозга. Он получил его в последней драке, в шестом матче. Перед седьмой игрой он сказал, что ударился об лед. Когда Йоонас пришел после раскатки, то сказал, что странно воспринимает свет — все мерцает, моргает. У меня нет к нему ни вопросов, ни претензий, он был с нами до конца. Ему надо сказать огромное спасибо за то, через что он прошел», — рассказал Разин.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Динамо», следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.