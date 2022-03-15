Разин прокомментировал слух об интересе к нему «Ак Барса»

Андрей Разин прокомментировал информацию об интересе к нему «Ак Барса»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заявил, что слышал об интересе к нему со стороны казанского клуба, где не планируют продлевать договор с Дмитрием Квартальновым.

— Вас уже сватают в «Ак Барс»...

— Я хочу в «Коламбус Блю Джэкетс»!

— Там место занято. А в «Ак Барсе» свободно! Вы готовы морально стать тренером топ-клуба?

— Сейчас хочется спокойно пережить прошедший сезон. Очень много нервов было потрачено. Будет встреча с руководством «Северстали». Разговоры, конечно, ходят, они доходят и до меня. Надо все сначала взвесить, а потом принимать решение.

Разин возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» дошла до плей-офф, однако дальше прошло «Динамо». Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.