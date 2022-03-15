«Как клоун какой-то». Нестеров высказался о частом возвращении Кравцова из НХЛ в Россию

Защитник ЦСКА Никита Нестеров на YouTube канале «Хоккейная кухня» отметил, что не понимает, почему молодые игроки быстро возвращаются из НХЛ в КХЛ.

«Сейчас молодые какие пошли? «Я еду в НХЛ». Уехал, его отправили в АХЛ, он говорит: «Я возвращаюсь в Россию». Это что за такое? Ты либо едешь, либо не едешь. Возьмите Кравцова. Сколько раз он уже оттуда вернулся, три? Они себе цену набивают, какую? Ты либо уезжаешь, либо нет. А то просто смотришь — как клоун какой-то.

Сейчас пошла тенденция — я уезжаю, но у меня есть пункт о возвращении. Я, когда уезжал в НХЛ в 20 лет, то просто его вычеркнул. Посоветовались с отцом, я взял ручку и вычеркнул. Он сказал, что это будет шаг назад, это меня будет тяготить", — сказал Нестеров.

Хоккеист заявил, что игроки, возможно, возвращаются в КХЛ, так как там платят больше, чем в АХЛ.

«Я не понимаю клубы КХЛ, которые это делают. Уехал — все, давай, пока. Бери другого молодого, пусть он играет», — добавил он.