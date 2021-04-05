Русский иммигрант, фаворит драфта-2022 и 15-летний суперталант. Канада ответила России мощнейшим составом на ЮЧМ

Разбираем главных звезд «Кленовых листьев».

До юниорского чемпионата мира в американском Техасе больше 20 дней, но канадцы уже опубликовали свой состав из 25 человек. Последний раз «Кленовые листья» выигрывали золото мирового первенства на уровне U-18 в далеком 2013-м, когда в предолимпийском Сочи зажигал и доминировал 15-летний Коннор Макдэвид, ставший лучшим бомбардиром и MVP того турнира. С тех пор сборная Канады ни разу не добиралась даже до финала. В этом году в Фриско и Плейно у канадцев не приедут игроки, выступающие в американской студенческой NCAA и юниорской лиге Квебека, но и без них родоначальники хоккея будут одними из фаворитов предстоящего ЮЧМ. На кого стоит обратить особое внимание?

Брендт Кларк (претендент на топ-3 предстоящего драфта)

Позиция: защитник

Клуб: «Нове Замки» (Словакия)

Статистика в сезоне-2020: 26 матчей, 15 (5+10) очков

Ну какая сборная Канады без элитного праворукого атакующего защитника? Уверен, что именно Кларк с его броском и быстрыми руками будет одним из ключевых игроков канадцев при розыгрыше большинства. Практически во всех рейтингах парень из Оттавы располагается как минимум в топ-10 следующего драфта и вряд ли упадет ниже.

До декабря Кларк терпеливо ждал начала сезона в юниорской лиге Онтарио, но в итоге решил не терять сезон и за несколько дней до Нового года укатил в чемпионат Словакии, где стабильно играет с мужиками за «Нове Замки». Сейчас по набранным очкам среди защитников до 20 лет Кларк уступает только наследнику Здено Хары Шимону Немецу.

Шейн Райт (предположительно первый номер драфта-2022)

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Кингстон» (OHL)

Статистика в сезоне-2020/21: —

В прошлом сезоне получил exceptional status от федерации, залетел в CHL на год раньше остальных и стал лучшим новичком CHL, в этом — не сыграл ни одного официального матча из-за бессмысленных и беспощадных ковидных протоколов в Онтарио, так и не позволивших начать сезон в лиге. Райт — праворукий центр с хорошей «физикой», высоким хоккейным IQ, ртутными руками и роскошным броском. Но вряд ли это Next One вроде Макдэвида. Куда больше по стилю Шейн напоминает другого исключительного таланта из Онтарио — Джона Тавареса.

Интересно будет посмотреть, как он будет выглядеть на ЮЧМ после длинного перерыва. Пока североамериканские ровесники нашли себе временные варианты и обрастают мясом в европейских лигах, а главный конкурент в борьбе за первый номер драфта-2022 Мэтью Савой стабильно играет в американской USHL, Райт решил не срываться из родной провинции и тренироваться по индивидуальной программе.

Бреннан Отманн (первый раунд драфта-2021)

Позиция: крайний нападающий

Клуб: «Ольтен» (Швейцария)

Статистика в сезоне-2020/21: 34 матча, 16 (7+9) очков

Два года назад в звене с Райтом Отманн издевался над сверстниками в одной из детских лиг в Онтарио за «Дон Миллс» (кстати, Кларк играл с ними в одной пятерке). Так что, скорее всего, на ЮЧМ их будут использовать в связке. В этом году, в отличие от бывшего одноклубника, Бреннан поступил по-умному и уехал в Швейцарию, где стабильно играет за «Ольтен» во второй лиге. Двусторонний электровеник с хорошей стартовой и дистанционной скоростями и хорошим голевым чутьем, который будет носиться по всей площадке и при необходимости подчищать за Райтом.

Дэнни Жилкин (второй/третий раунд драфта-2022)

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Гельф Шторм» (OHL)

Статистика в сезоне-2020/21: —

Даниил Борисович Жилкин родился и начинал заниматься хоккеем в Москве, но в шесть лет иммигрировал вместе с семьей в Канаду, где его родители открыли строительную фирму с ностальгическим названием Sosna. В России нападающий «Гельфа» бывал наездами и на нескольких турнирах поиграл за ЦСКА и «Янтарь». Перед переходом в CHL Жилкин прошел через элитарный «Торонто Мальборос» — клуб из местного миджета, через который в свое время прокрутились Таварес, Беннетт, Макдэвид, братья Хьюз. В топ-31 драфта-2022 североамериканские скауты москвича не видят. А вот во втором раунде Жилкину уйти с распределителя вполне реально.

Коннор Бедард (будет биться с Мичковым за первый номер драфта-2023)

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Реджайна Пэтс» (WHL)

Статистика в сезоне-2020/21: 12 матчей, 22 (8+14) очка

Пожалуй, именно 15-летний Коннор Бедард — главная звезда этой сборной. Еще один элитный центр для НХЛ и сборной Канады (куда вам столько, отсыпьте нам чуть-чуть) и еще один золотой мальчик с исключительным статусом. Причем получить VIP-пропуск в «даблью» от консервативных провинциальных чиновников, неизменно отказывавших до этого всем претендентам, ему помог Райт. Перед собеседованием с людьми из федерации Шейн кратко рассказал своему будущему партнеру по сборной, что хотят они слышать от него во время видеоинтервью, и посоветовал как можно чаще смотреть в камеру и не отводить глаза вниз или в сторону, чтобы не дать усомниться в своей готовности общаться с прессой и ментальной зрелости.

В начале сезона Бедард на пару месяцев уезжал в Швецию играть за «ХВ-71», а чуть позже вернулся в Канаду и сейчас с ходу разрывает WHL, набрав уже 22 (8+14) очка в 12 матчах. В прошлом году один из скаутов назвал его «маленьким танком» и предположил, что когда он вырастет, то по комплекции будет напоминать Стэмкоса. Если посмотреть на нарезки Коннора в YouTube, то его действительно очень трудно оттереть от шайбы. При этом он редко несется продавливать и на льду кажется очень юрким. Подкупает и то, что он не играет исключительно на чистых шайбах.

Сейчас главное оружие юниора из Ванкувера — это бросок. Его он вывел на элитный уровень два года назад, когда сломал правую кисть, которая у праворуких считается «нижней» и по факту вспомогательной рукой, не выполняющей выталкивающее движение при кистевом. Пока другие играли бы в приставку или тренировали пальцы, прокручивая ленту в Instagram, Бедард два месяца усиленно прокачивал левую кисть и «верхнюю руку». Если бы не еще один топовый Коннор, Матвея Мичкова можно было уже сейчас назвать безальтернативным первым номером драфта-2023. Россиянин и канадец еще никогда не встречались на одном турнире, и жаль, что на предстоящем ЮЧМ они смогут выйти на лед друг против друга только в плей-офф.