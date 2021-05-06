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Мичкову надо забить три гола канадцам, чтобы догнать Овечкина. Сейчас у Матвея 11 голов в шести матчах

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 14:40
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF Сборная России в полуфиналах ЮЧМ. Фото «СЭ» Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ» Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF
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Статистические расклады перед финалом.
6&nbsp;мая. Фриско. Финляндия U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:6. Радость российских юниоров Никиты Чибрикова и&nbsp;Ильи Иванцова.Россия вышла в финал мечты против Канады! Наши юниоры победили финнов в ярком матче

Сборная России обыграла финнов в полуфинале юниорского чемпионата мира и в восьмой раз в истории турнира, проводимого с 1999 года, пробилась в его финал. В полуфиналах россияне выступали 13 раз, причем в первых шести из семи добились успеха (да и единственное поражение пришлось на овертайм), а вот с 2009 по 2019 год сыграли за золото всего однажды — два года назад в Швеции.

Сборная России в полуфиналах ЮЧМ. Фото "СЭ"
Сборная России в полуфиналах ЮЧМ. Фото «СЭ»

Золотых медалей ЮЧМ сборная России не выигрывала уже 14 лет. Последний золотой турнир состоялся в 2007 году в Финляндии. Тогда команда, главными звездами которой были Алексей Черепанов и Никита Филатов, в финале победила американцев, ведомых Джеймсом ван Римсдайком и Кевином Шаттенкирком, со счетом 6:5. В последующих трех решающих матчах россияне потерпели три поражения с общим счетом 3:17, а единственная финальная дуэль с Канадой и вовсе закончилась унизительно — 0:8.

Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото "СЭ"
Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ»
6&nbsp;мая. Фриско. Финляндия U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:6. Хоккеисты юниорской сборной России.Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов

Лидер сборной России Матвей Мичков забил свой очередной, уже 11-й, гол на ЮЧМ и сравнялся в списке снайперов с суперзвездами — Ильей Ковальчуком и Никитой Кучеровым. Правда, для атаки на рекордный результат в истории одного турнира 16-летнему форварду системы СКА нужно будет делать хет-трик в финале. Лишь в этом случае он повторит рекорд юниорского первенства, который делят россиянин Александр Овечкин и американец Коул Кофилд.

Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото "СЭ"
Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»
6&nbsp;мая. Фриско. Финляндия U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:6.«Финляндия все же склонила голову перед Россией». Что пишут о полуфинале ЮЧМ-2021

Помимо Мичкова, который к 11 голам добавил две передачи, отметку в 12 очков уже преодолел другой петербуржец — Никита Чибриков, забивший четырежды и отдавший девять результативных передач. В общем рейтинге результативности для одного ЮЧМ Матвей сейчас занимает 23-е место, Никита делит 30-е. Чаще их в результативных атаках среди российских игроков принимали участие только рекордсмен турнира Никита Кучеров, а также Александр Овечкин, Михаил Григоренко, Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко и Александр Семин.

Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ»

При этом Овечкин и Григоренко свои лучшие турниры выдали в 16-летнем возрасте, практически лишив Мичкова надежды на то, чтобы переписать возрастные рекорды. Чтобы сдвинуть с первой строчки Александра Великого, Матвею в финале с канадцами нужно набрать минимум пять очков, три из которых голами. Кроме двух соотечественников результативнее Мичкова на ЮЧМ выступали 16-летние американец О'Салливан и швейцарец Роми, а также 15-летний канадец Макдэвид.

Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США