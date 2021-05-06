Мичкову надо забить три гола канадцам, чтобы догнать Овечкина. Сейчас у Матвея 11 голов в шести матчах

Статистические расклады перед финалом.

Сборная России обыграла финнов в полуфинале юниорского чемпионата мира и в восьмой раз в истории турнира, проводимого с 1999 года, пробилась в его финал. В полуфиналах россияне выступали 13 раз, причем в первых шести из семи добились успеха (да и единственное поражение пришлось на овертайм), а вот с 2009 по 2019 год сыграли за золото всего однажды — два года назад в Швеции.

Сборная России в полуфиналах ЮЧМ. Фото «СЭ»

Золотых медалей ЮЧМ сборная России не выигрывала уже 14 лет. Последний золотой турнир состоялся в 2007 году в Финляндии. Тогда команда, главными звездами которой были Алексей Черепанов и Никита Филатов, в финале победила американцев, ведомых Джеймсом ван Римсдайком и Кевином Шаттенкирком, со счетом 6:5. В последующих трех решающих матчах россияне потерпели три поражения с общим счетом 3:17, а единственная финальная дуэль с Канадой и вовсе закончилась унизительно — 0:8.

Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ»

Лидер сборной России Матвей Мичков забил свой очередной, уже 11-й, гол на ЮЧМ и сравнялся в списке снайперов с суперзвездами — Ильей Ковальчуком и Никитой Кучеровым. Правда, для атаки на рекордный результат в истории одного турнира 16-летнему форварду системы СКА нужно будет делать хет-трик в финале. Лишь в этом случае он повторит рекорд юниорского первенства, который делят россиянин Александр Овечкин и американец Коул Кофилд.

Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

Помимо Мичкова, который к 11 голам добавил две передачи, отметку в 12 очков уже преодолел другой петербуржец — Никита Чибриков, забивший четырежды и отдавший девять результативных передач. В общем рейтинге результативности для одного ЮЧМ Матвей сейчас занимает 23-е место, Никита делит 30-е. Чаще их в результативных атаках среди российских игроков принимали участие только рекордсмен турнира Никита Кучеров, а также Александр Овечкин, Михаил Григоренко, Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко и Александр Семин.

Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ»

При этом Овечкин и Григоренко свои лучшие турниры выдали в 16-летнем возрасте, практически лишив Мичкова надежды на то, чтобы переписать возрастные рекорды. Чтобы сдвинуть с первой строчки Александра Великого, Матвею в финале с канадцами нужно набрать минимум пять очков, три из которых голами. Кроме двух соотечественников результативнее Мичкова на ЮЧМ выступали 16-летние американец О'Салливан и швейцарец Роми, а также 15-летний канадец Макдэвид.