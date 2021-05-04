Мичков идет за рекордом Овечкина. За счет чего забивает суперюниор?

На ЮЧМ 16-летний нападающий поражает результативностью.

Иногда, читая комментарии под материалами о Матвее Мичкове, ловишь себя на мысли, что не все понимают, за счет чего он каждый матч выходит и забрасывает. То, что лучший снайпер ЮЧМ — хоккейный уникум, большая часть болельщиков уже вроде бы как признала. Пусть некоторые и продолжают верить, что он просто талантливый пацан, которого раскрутили журналисты. Да, встречается и такое мнение.

Но зачастую, глядя на игру пермяка, действительно сложно понять, благодаря чему он еще за пару месяцев до конца регулярки перекрыл, казалось бы, вечные рекорды Никиты Кучерова по количеству голов и очков за сезон в МХЛ для 16-летних хоккеистов. А на своем первом ЮЧМ, на который приехал со старшим годом, может побить рекорд Александра Овечкина.

Взять того же Макдэвида, который может собирать очки, просто объезжая защитников за счет ртутного катания и скорости, даже не особо используя руки. Когда он получает шайбу, ты примерно знаешь, чего от него можно ждать, а соперники понимают, как нужно против него защищаться. Дашь ему включить ноги и набрать скорость — готовься к собственным похоронам. С Овечкиным и того проще. Позволил сопернику вывести гол-машину на бросок и побоялся его заблокировать — вынимай! Пробивающий все на своем пути щелчок Александра отличает его от всей остальной россыпи энхаэловских звезд.

Странное дело: иногда не понимают, в чем исключительность Мичкова, не только некоторые болельщики, но и соперники, игравшие против него в его дебютном сезоне. Например, когда я оказался в одной комнате с хоккеистами чемпионского МХК «Динамо» в полюбившемся многим эмхаэловцам приложении Clubhouse, то задал им простой вопрос: «Против кого из нападающих лиги индивидуально играть сложнее всего?» И довольно забавно, что в ответ мне называли кого угодно, только не форварда «СКА-1946», ставшего лучшим снайпером регулярки. А после фразы: «А что Мичков?» мне прилетало что-то типа: «Не, ничего особенного. Видали и получше». И попробуй пойми, что это, лукавство или лицом к лицу он реально не производит такого убойного впечатления. Ну не может же быть такого, что достаточно серый пацан в дебютный сезон забивает больше всех в лиге?

Может быть, и рано говорить о его тотальной доминации в МХЛ, где он весь сезон играл против пацанов на три-четыре года старше. Однако на уровне U18 он просто выжигает. Причем делает это так же буднично и не напрягаясь, как Овечкин раздает из своего «офиса». Вот только сравнивать Матвея с Александром Великим не стоит. При этом самый результативный хоккеист этого ЮЧМ, как и легендарная восьмерка, — чистый снайпер.

Бывший главный тренер сборной U16 Владимир Филатов, возивший сборную 2004 года с Мичковым и Мирошниченко на золотую Юношескую олимпиаду в Лозанну, в эфире «СЭ» называл пермского вундеркинда «новым Кучеровым». И по хоккейной комплектации Матвей действительно похож на звезду «Тампы». Но мне куда ближе параллель с Андреем Свечниковым.

Я уже много раз отмечал, что у Матвея, так же как у одного из лидеров «Каролины», нет качества, которое откровенно проседает или, напротив, слишком выделяется на фоне остальных — и у того и у другого есть все и в достатке. У них нет одного или двух ярко выраженных скиллов, за счет которых они штампуют шайбы. Если Овечкин с годами превратился в игрока одной точки и выбивает по 50 голов за сезон за счет пробивающего насквозь стены броска, Мичков забрасывает куда разнообразнее. А вот кто точно в нынешней юниорке выглядит карманной версией капитана «Вашингтона», так это другой «талант поколения» Иван Мирошниченко со своей нереальной для 16 лет «физикой» и броском.

И на этом ЮЧМ Матвей очень здорово демонстрирует свою многогранность. Тут даже не стоит смотреть на две попсовые шайбы в матче с немцами и голы, заброшенные с чистого льда. То, что у него хватает мастерства, чтобы класть лакроссы и из-под ноги, все уже поняли. Куда интереснее другое: он может забивать благодаря очень ценному качеству оказаться в нужное время в нужном месте. Банальное голевое чутье у него работает безотказно.

Например, в стартовом матче с американцами он здорово прочитал отскок и оказался первым на подборе после того, как вратарь отбил бросок перед собой. Причем за счет такой чуйки Мичков регулярно забрасывал и в МХЛ.

Russia strikes back after USA's power play goal, 5-2. #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) takes advantage at the net-front, putting in the loose puck and opening his scoring account.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/q7avbzEKaP — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Практически так же он отличился в матче с Германией — вылез на пятак и мгновенно наказал оборону немцев, вновь не дав пропасть набросу защитника от синей линии.

Russia takes the 3-0 lead! #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) strikes for the second time! Waits out the German goalie and fires it in off the post. He is 16 years old.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/UW882uZBmv — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

У Матвея нет свечниковских габаритов, но и без них его тяжело оттереть от шайбы — от силовой и работы в «грязных» зонах он не самоустраняется. А еще воспитанник пермского «Молота» великолепно выходит из-под прессинга за счет потрясающей юркости. Не так давно нападающий СКА Марат Хуснутдинов говорил мне, что его невероятно тяжело расколоть — банально не поймаете.

Не хватало для коллекции самому талантливому юниору страны на турнире разве что рабочей шайбы, когда нужно полезть, продавить, затолкать. Но в четвертьфинале с Белоруссией Мичков именно такую шайбу и забросил. Сначала 17-й номер накрутил защитника за воротами, а затем очень нагло вылез на пятак через ближнюю штангу и открыл счет. Красота!

Russia goes up 1-0 early! #U18Worlds



?? It's goal number TEN for Matvei Michkov! The #2023NHLDraft eligible just bullies the Belarusian defense and squeaks it in. Four goals away from tying the tournament goal record, now.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/YJvzdOZkas — Eliteprospects (@eliteprospects) May 3, 2021

И в этом весь Матвей. Его исключительность — в том, что он может быть абсолютно любым.