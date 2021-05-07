Неожиданный счет 8:0 в бронзовом матче.

Вряд ли счет 8:0 можно считать хоть каким-то индикатором разницы в силе шведской и финской сборных. Специфика юниорского хоккея, матча за 3-е место и влияние потраченных эмоций и «физики» в полуфинале — вряд ли за разгромом можно уследить нечто большее. Шведы вчера бросили играть с Канадой уже в начале третьего периода, дали себя потерзать, но зато сэкономили силы. Финны же в почти безвыходной ситуации продолжали биться с россиянами, чуть не спаслись, но оказались совсем не готовы после такого поражения бороться за менее важную медаль. Еще и меньше суток прошло с их полуфинала — шведы отдыхали на четыре часа больше.

It's a 3-0 lead for the Swedes! #U18Worlds



?? Simon Edvinsson (#2021NHLDraft) takes a shot from the point and it trickles past Koskenvuo. https://t.co/0tCiMx3QON pic.twitter.com/pFUePnjqbz — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

В итоге «Тре Крунур» завершили ЮЧМ максимально противоречиво. Бронза — хорошо, с учетом, что по таланту команда явно уступала и Канаде, и России, но 2:20 за два матча даже против мощнейших канадцев — это перебор и унижение на все времена для топ-сборной. Шведы не впечатляли в группе и против команд второго эшелона — белорусов, латвийцев, швейцарцев — но в тех матчах плей-офф, в которых был шанс зацепиться, превзошли ожидания. Оставили впервые за 18 лет без медалей американцев, а теперь ответили пусть уже не канадцам, а финнам, но своим неожиданным разгромом — на 8:0 перед бронзовой игрой не поставил бы никто.

Make it 5-0 in favour of Team Sweden! #U18Worlds



?? William Str?mgren (#2021NHLDraft) works his way to the net and Oliver Moberg goes five-hole to finish it off.https://t.co/Fc7Mov6Kri pic.twitter.com/3GW18vOQnj — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Суоми, конечно, подкосила травма главной звезды Брэда Ламберта — еще в группе против России он летал по льду, но после двух пропущенных матчей, вернувшись, был почти незаметен, если судить высшей меркой, отталкиваясь от того, что форвард потенциально мог бы претендовать на звание MVP ЮЧМ, будь он в порядке.

6-0 Sweden. #U18Worlds



?? Noah Hasa picks Brad Lambert's pocket and scores on the empty net.https://t.co/1mp0hXJ7ck pic.twitter.com/ubFTaUJfUN — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Второй раз подряд на ЮЧМ в финале не будет ни США, ни Финляндии — двух самых титулованных сборных. 14 чемпионств (10 — у американцев) на двоих из 21 турнира. Шведы выигрывали лишь раз (в 2019-м), россияне не побеждали с 2007 года, а канадцы — с 2013-го, когда в сборной был Макдэвид. В том финале восемь лет назад против США чемпионы, к слову, нанесли всего 12 бросков в створ.

WHAT A GOAL! 8-0 Sweden. #U18Worlds



?? Isak Ros?n (#2021NHLDraft) cuts through the defense like butter and finds the back of the net. WOW!https://t.co/rLtVqXex7k pic.twitter.com/TBpO08PXcj — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Канадцы обычно не привозили сильные составы на ЮЧМ из-за плей-офф в своих юниорских лигах, у России потенциально чемпионских команд либо не было, либо вмешивались обстоятельств в виде блата или глупости тренеров. Поэтому более традиционная вывеска для финалов МЧМ на уровне U-18 встречалась лишь раз. К счастью, этот турнир добавит к истории чемпионатов мира в этой возрастной категории больше разнообразия.