Россия вышла в финал мечты против Канады! Наши юниоры победили финнов в безумном матче

Чуть не упустили преимущество в три шайбы (6:5).

Хоккей. Юниорский чемпионат мира. 1/2 финала

Финляндия U18 — Россия U18 — 5:6 (2:2, 0:2, 3:2)

Голы: Лазутин — 1 (Чибриков, Новиков), 3:08 — 0:1. Салминен — 6 (бол., Койвунен, Туомаала), 4:04 — 1:1. Мичков — 11 (бол., Полтапов), 6:58 — 1:2. Миеттинен — 2 (Юусола, Матикка), 9:01 — 2:2. Чибриков — 3 (бол., Лазутин, Полтапов), 33:15 — 2:3. Чибриков — 4 (Бучельников), 37:20 — 2:4. Мирошниченко — 5 (бол., Новиков, Свечков), 43:43 — 2:5. Кемелль — 2 (бол., Хеймосалми, Ламберт), 46:14 — 3:5. Мирошниченко — 6 (Свечков), 50:46 — 3:6. Салминен — 7 (Вилен), 50:53 — 4:6. Кемелль — 3 (Хуухтанен, Хеймосалми), 57:08 — 5:6.

Нереализованный буллит: Пяйвяринта (Финляндия U18), 6:18 (Вратарь).

Вратари: Коскенвуо (55:56 — 57:08, 57:10) — С.В. Иванов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (7+5+12) — 38 (14+18+6).

Судьи: Рено, Хольм.

6 мая. Фриско. «Комерика-центр».

История очных встреч на юниорском уровне не отражает объективного расклада сил здесь и сейчас, но является серьезным мотивирующим фактором. Последний раз финнов российские юниоры обыгрывали аж в 2013 году, когда на домашнем турнире в Сочи зажигали Владимир Ткачев, Валерий Ничушкин, Сергей Толчинский, Иван Барбашев и Павел Бучневич. Далее были пять поражений подряд, в том числе — единственное на ЮЧМ-2021. Только финнам удалось обыграть россиян на групповом этапе.

Сложно оценивать игру команды Альберта Лещева в том матче, ведь на восстановление после сумасшедшей зарубы с США оставалось меньше суток. Логично, что только открывавшие для себя ЮЧМ финны были свежее, за счет чего они и вернулись в игру с 1:3. В третьем периоде они доминировали на льду и возили россиян в их зоне. Удалось лишь отложить развязку до буллитов, где стоявший на ушах весь матч вратарь Сергей Иванов не выручил.

Сегодня диспозиция серьезно отличалась. И финны, и россияне получили паузу после четвертьфиналов. С первых смен парни Лещева выбрали высокий темп и заставляли часто вступать в игру фактурного финского вратаря Аку Коскенвуо. Отличные моменты упустили Юров и Мирошниченко — голкипер в ближнем бою действовал уверенно. Впрочем, «сухим» вратарь Суоми оставался чуть больше трех минут. Как же шикарно все исполнил Даниил Лазутин — получил шайбу на синей линии, оставил за спиной защитника и с неудобной руки вогнал ее под перекладину.

Team Russia opens the scoring! #U18Worlds



?? Daniil Lazutin slices through the Finns and finishes it off on the backhand.https://t.co/EvsLfpULrJ pic.twitter.com/gdWGJecRed — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Обескураженные финны отыгрались очень быстро — вели в счете россияне только 56 секунд. Необязательное удаление за выброс шайбы Ильи Квочко реализовал Саму Салминен. Форвард Суоми бросил в касание после передачи из-за ворот, Иванов среагировал, но не сумел зафиксировать шайбу.

We're level again as the Finns strike back! #U18Worlds



?? Samu Salminen (#2021NHLDraft) has his first shot stopped but gets a nice feed to finish off his second chance on the power play.https://t.co/gtfPFYtqPF pic.twitter.com/hkdWQfUuFS — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Нашли, чем удивить соперника в большинстве и россияне. Речь не только об 11-й шайбе на турнире Матвея Мичкова. Предварял гол пермского суперталанта нереализованный буллит Пяйяринты — Иванов прочитал движение нападающего и спас команду. Партнеры отблагодарили его эффективным розыгрышем лишнего игрока. Мичков получил свободный лед и приложился с кистей точно в угол — на это можно смотреть бесконечно.

WHO ELSE? #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#U18Worlds) with a snipe on the power play to score goal number ELEVEN of the tournament. Three away from tying the record, now.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/pWY05TgAIa — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Быстро сравняли счет финны и после второй шайбы. В атаке сборная Суоми активно подключала защитников, которые не стеснялись доставлять шайбу до ворот от синей линии. Правда, цели она достигала не всегда — чаще получалось обстреливать борта, или россияне грамотно перекрывали линию броска. Тем не менее один из таких набросов помог финнам организовать второй гол. Юуусола направил шайбу в сторону ворот, Квочко попытался остановить ее крагой, но вместо этого срезал на пятак. Миеттинен, который, судя по всему, лучше всех в школе играл в теннис, с лета переправил шайбу в сетку. Несколько минут судьи совещались — а не играл ли финн высоко поднятой клюшкой, — но в итоге засчитали гол.

Finland, once again, draw it level! #U18Worlds



?? Verner Miettinen with a perfect, behind-the-back tip. Referees reviewed this one for everything, but the goal stands.https://t.co/PytriWCDRU pic.twitter.com/MLDstBFeYG — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Феноменальному по таланту нападению нашей сборной по ходу турнира выписали немало комплиментов. В этом нет ни йоты лукавства. Потенциал у исполнителей невероятно высок, и главное, что практически все игроки его реализуют. Результат в атаке не зависит от одного Мичкова. Креативить у чужих ворот способна не только связка Юрова и Мирошниченко — опасности стоит ждать от каждого сочетания. В этом главная сила российской команды. Единственное, все мастерство парней Лещева может раствориться, если уйти в глухую оборону и играть чересчур пассивно и самоуспокоено. За это мы чуть не поплатились в четвертьфинале с Белоруссией. Сегодня ошибок позавчерашнего матча россияне не повторили. Во втором периоде финны уступили по броскам 5-18 и пропустили две шайбы от Никиты Чибрикова: первую — в большинстве, вторую — уже в равных составах.

Russia takes a two goal lead! #U18Worlds



?? Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) starts the rush AND finishes it. Great release on this powerful wrister to score his second of the game.https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/DEs9478ZK8 — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Третий период получился проекцией первой двадацтиминутки. Россияне забивали первыми, финны быстро отвечали, сохраняя надежду на повторение камбэка. Казалось, Мирошниченко, сделав счет 5:2, окончательно лишил второй полуфинал интриги, но финны сдаваться не собирались. Кемелл реализовал удаление Полтапова, а спустя 7 секунд после второй шайбы Ивана Салминен снова сократил отставание до двух шайб. Саку поддержал челлендж партнера Миеттинена и забил еще один «теннисный гол». Может, такими темпами финны и до полуфинала «Ролан Гарроса» в ближайшем будущем дорастут?

Right off the faceoff, Finland draw one back. #U18Worlds



?? Samu Salminen (#2021NHLDraft) bats in a floating puck just seven seconds after Russia's 6th goal. https://t.co/gtfPFYtqPF pic.twitter.com/5XWWH7TfpP — Eliteprospects (@eliteprospects) May 6, 2021

Не без везения Суоми забросили и пятую шайбу. Пас пяткой Хунтанена в стиле Зинедина Зидана однозначно войдет в подборку лучших моментов турнира. Кемеллу оставалось только не промахнуться по пустым воротам. На спасение у финнов было меньше трех минут. Но ни замена вратаря на шестого полевого, ни затяжной розыгрыш в нашей зоне не надломил россиян. Парни Лещева дотерпели и сохранили минимальное преимущество. Впереди — финал, где всех любителей хоккея ждет классика турниров любых возрастов — Россия против Канады.