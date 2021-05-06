Второй кошмар Швеции за один ЮЧМ! Канада опять унизила скандинавов и ждет в финале Россию или Финляндию

20 голов в ворота «Тре Крунур» за два матча.

Шведы на ЮЧМ один уже раз удивили — после невыразительного группового этапа отправили отдыхать американцев, которые впервые за 18 лет остались на турнире без медалей. Но если бы «Тре Крунур» после 1:12 неделю назад реваншировались за унижение у канадцев — это был бы настоящий подвиг.

Connor Bedard breaks this thing open, scoring the first goal of the game for Canada in this semi-finals match.



This goal gave Canada a 1-0 lead over Sweden at the #U18Worlds.https://t.co/EwN2DhOS8b pic.twitter.com/zcIAycRBeJ — Eliteprospects (@eliteprospects) May 5, 2021

Полного повторения разгрома не случилось, хотя если бы матч продолжился еще минут пять — счет стал бы двузначным. А большую часть встречи даже сохранялась интрига — конечно, иллюзорная, но до третьего периода все смотрелось прилично — 1:1 или 1:2 вроде как не предвещали избиения. Но по игре все было очевидно: канадцы доминировали и доминировали, шведы отвечали очень редко и совершенно ничего не контролировали — конкретно эта скандинавская сборная по меркам «Тре Крунур» одна из слабейших в последние годы.

Isak Ros?n with the one-time power play goal to get Sweden back into this hockey game!



Sweden has now tied Canada 1-1 in the 2nd period of this #U18Worlds semifinals match.https://t.co/rLtVqXw7YS pic.twitter.com/Z0yhKyjfDk — Eliteprospects (@eliteprospects) May 5, 2021

А еще и канадцы очень сильны. Ковид лишил их юниоров нормального сезона, ведь только в лиге Квебека прошел относительно нормальный чемпионат, в Западной лиге — сильно обрезанный, а в лиге Онтарио его попросту после долгих мучений отменили. Зато позволил отправить на ЮЧМ мощнейшую команду с максимальным числом топовых проспектов: обычно из-за плей-офф в CHL приезжают лишь вылетевшие — то есть лишь на половину или даже всего на треть оптимальный состав.

That's one for the highlight-reel! Brennan Othmann goes between the legs for the unreal goal.



Canada now leads 4-1 over Sweden in the 3rd period of their semifinals #U18Worlds match.https://t.co/JLHNBJvWB4 pic.twitter.com/39bIj2ghb5 — Eliteprospects (@eliteprospects) May 5, 2021

Продолжает набирать очки (гол и хет-трик из передач) фаворит драфта-2022 Шейн Райт, фантастически красивым голом из-под ноги отметился Брэндан Отманн, а главный герой — автор хет-трика Коннор Бедард. 15-летний нападающий, конкурент Матвея Мичкова на драфте-2023. Любопытно, как по ходу сезона меняются настроения среди любителей юниорского хоккея по поводу их преддрафтовой гонки. Сначала россиянин зажигал в МХЛ, пока канадец поехал в Швецию, но провел там всего несколько матчей. Затем Бедард, начав чемпионат в WHL, благодаря графику в почти два очка за игру (в 15 лет!), показал, что двух топ-юниоров стоит оценивать на одном уровне. Мичков выдал в группе на МЧМ покер и хет-трик и вышел в лидеры среди снайперов и бомбардиров ЮЧМ. Еще один супер-Коннор чуть отмолчался на первом этапе, но набрал в двух матчах плей-офф восемь баллов и сравнялся с Мичковым (по 12). Бедард, к слову, пытался забить и лакроссом — но тут российского конкурента повторить не удалось.

What! A! Shot! Connor Bedard (who else?) absolutely snipes one past the Swedish netminder.



That goal gives Canada a 3-1 lead over Sweden early in the 3rd period of their semifinals match. #U18Worlds



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Перед финалом, кто бы из пары Россия — Финляндия туда ни вышел, Канада смотрится фаворитом. Прилично выглядели против нее на этом ЮЧМ только белорусы и латвийцы (вопрос в мотивации североамериканцев) — остальных она прошла очень легко и красиво. Последний раз канадцы играли в финале в 2013 году и победили тогда США. Тогда блистал другой Коннор — Макдэвид, но у сборной и близко не было таких атакующих мощностей, как сейчас.

Shane Wright, the captain, with the bar-down goal for Canada. #2022NHLDraft



Canada now leads 6-1 over Sweden in the 3rd period. #U18Worlds



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56-17 по броскам всего, 28-3 в третьем периоде и общий счет 8:1 — так шведов в международных матчах прибивают очень редко. А ведь это уже второй раз за турнир, причем прошлый был еще хуже. Ждем второго полуфинала — как минимум сыграть против этой Канады было бы очень интересно.