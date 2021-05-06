«Финляндия все же склонила голову перед Россией». Что пишут о полуфинале ЮЧМ-2021

Финская пресса подводит итог полуфинала юниорского чемпионата мира, в котором их сборная проиграла России со счетом 5:6.

MTV : «Битва между Финляндией и Россией стала украшением чемпионата»

MTV. Фото MTV

Битва между командами Финляндии и России стала украшением юниорского чемпионата мира.

Россия с первых минут обрушила шквал атак на ворота финской команды. Закономерно, что именно россияне и открыли счет. Но вскоре финны выровняли положение.

Затем лучший снайпер турнира Матвей Мичков снова вывел Россию вперед. И вновь Финляндия успела отыграться и уйти на первый перерыв с равным счетом.

Но во втором периоде такой трюк провернуть не удалось. Никита Чибриков дважды огорчил вратаря сборной Финляндии. В начале третьего периода Иван Мирошниченко еще увеличил отрыв россиян — 5:2.

Финляндия бросила все силы на то, чтобы отыграться. Но все тот же Мирошниченко поразил пустые ворота, что и стало победной шайбой для россиян.

Iltalehti : «Этот матч стал настоящим триллером»

Iltalehti. Фото Iltalehti

Юниорская сборная Финляндии все же склонила голову перед командой России в полуфинале юниорского чемпионата мира. Финляндия билась достойно. Этот матч стал настоящим триллером.

В начале третьего периода финны уступали со счетом 2:5. Казалось, что шансов уже не осталось. Но финские юниоры смогли зацепиться за эту встречу и чуть не перевели матч в овертайм.

Концовка прошла под контролем сборной Финляндии. Шайба металась по российской зоне, но так и не нашла путь в ворота россиян.

Ilta Sanomat : «Маленькие львы» отдали все силы в этом матче"

Ilta Sanomat. Фото Ilta Sanomat

«Маленькие львы» отдали все силы в этом матче. Стоит признать, что большую часть встречи Россия выглядела лучше соперника. Но Финляндия ни на секунду даже не допускала мысли о том, чтобы сдаться. К сожалению, всех этих усилий не хватило для того, чтобы пробиться в финал.

Теперь в финале нас должно ждать не менее яркое противостояние. Канада впервые с 2013 года будет биться за золото. Россия в последний раз становилась чемпионом на этом уровне в 2007 году.

Ну а Финляндии снова предстоит бороться в утешительном финале.

Jatkoaika : «Россия абсолютно заслужено вышла в финал»

Jatkoaika. Фото Jatkoaika

Счет не должен обманывать: пусть игра и завершилась с минимальной разницей, но Россия превосходила Финляндию в этом матче. Индивидуальное мастерство российских нападающих и собственные ошибки финских игроков обороны предопределили исход встречи.

После матча главный тренер юниорской сборной Финляндии Петри Карьялайнен заявил, что гордится самоотдачей своих игроков. И в этом с ним нельзя спорить.

Но Россия абсолютно заслуженно вышла в финал. И теперь ее ждет самое тяжелое испытание — команда Канады.

Helsingin Sanomat : «Финал станет противостоянием Мичкова и Бедарда»

Helsingin Sanomat. Фото Helsingin Sanomat

В полуфинале юниорского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет Россия одолела команду Финляндии. Теперь ей предстоит встретиться в финале с Канадой. Чемпионат закончится самым классическим противостоянием в мире хоккея.

Также этот матч станет противостоянием лучшим молодых нападающих турнира: Матвея Мичков и Коннора Бедарда.

Оба хоккеиста выйдут на драфт только через два года. И обоим пророчат большое будущее. В этом матче они уже начнут бороться за право стать первым номером драфта НХЛ 2023 года.