Победа со счетом 11:1 в последнем матче группового этапа ЮЧМ.

Юниорский чемпионат мира. Группа B

Россия U18 — Чехия U18 — 11:1 (3:0, 3:1, 5:0)

Голы: Мичков — 7 (Чибриков, Новиков), 1:22 — 1:0. Полтапов — 1, 13:10 — 2:0. Мирошниченко — 3 (бол., Юров), 17:39 — 3:0. Коромыслов — 1 (Юров, Чибриков), 30:53 — 4:0. Кос — 1 (Моравец, Брабенец), 32:28 — 4:1. Кателевский — 1 (Лазутин, Грудинин), 33:44 — 5:1. Полтапов — 2 (бол., Иванцов, Мичков), 38:45 — 6:1. Мичков — 8 (Полтапов, Иванцов), 45:50 — 7:1. Свечков — 3 (Юров), 47:00 — 8:1. Свечков — 4 (бол., Чибриков, Мирошниченко), 51:45 — 9:1. Юров — 3, 57:19 — 10:1. Мичков — 9 (Квочко), 58:48 — 11:1.

Вратари: С.В. Иванов — Шатны (Суханек, 20:00).

Штраф: 2 — 37.

Броски: 40 (11+17+12) — 22 (7+8+7).

Судьи: Кольмюллер, Макфарлейн.

1 мая. Фриско. «Комерика-центр».

Главный итог победы над Чехией помимо феерического счета 11:1 — Россия, скорее всего, избежала сильного соперника в четвертьфинале. Совсем сильного, как Канада, и совсем не впечатляющего на этом турнире, но все равно не проходного, как Швеция. Если в матче канадцев с белорусами через пару часов не будет сенсации — то в первом раунде плей-офф россияне попадут как раз на наших соседей или швейцарцев (все зависит от игры США — Финляндия). Швейцария в этот раз совсем слабенькая, Белоруссия — очень крепкая (а в товарняке перед турниром мы их еле обыграли), но разница в классе все равно огромная. Проходить в полуфинал наши юниоры в любой ситуации должны без больших проблем.

Ivan Miroshnichenko (#2022NHLDraft) keeps his foot on the gas against the Czechs with the power-play tally



3-0 Russia #U18Worlds https://t.co/E3MnSIfHPP pic.twitter.com/a8W7oTTwOs — Eliteprospects (@eliteprospects) May 1, 2021

Чехия чуть не обыграла и финнов, и американцев, но у нее в этом поколении огромные проблемы с яркими нападающими — почти каждый российский форвард из первых трех звеньев наверняка был бы в составе соперника главной звездой. У нашей сборной до того, как соперник развалился в середине второго периода, не было сумасшедшего территориального преимущества (как и в целом по турниру, это не сильная сторона команды — подавлять и доминировать), но как и в прошлых матчах, она очень легко создавала моменты без чрезмерных усилий. Уже седьмой, восьмой и девятый гол забил Матвей Мичков, опять выстрелил своей пушкой в большинстве Иван Мирошниченко, наконец, отличился Прохор Полтапов — вероятно, самый рукастый форвард юниорки сначала убежал «один в ноль», а затем выдал от главных шедевров ЮЧМ. Никита Чибриков, Данила Юров, Федор Свечков — все наши лидеры смогли сегодня улучшить свою статистику.

OH MY WORD! Prokhor Poltapov (#2021NHLDraft) with some nasty mitts and a clean finish.



His second of the game makes it 6-1 Russia. #U18Worlds https://t.co/xZztsvrFbi pic.twitter.com/wtYcx319gG — Eliteprospects (@eliteprospects) May 1, 2021

Два вопроса по групповому этапу, на которые мы уже не получим ответа, но не задаться ими сложно — была бы сборная настолько вялой против финнов, если бы не матч с США менее, чем за сутки до Суоми, и пришлось бы спасаться с 1:5 от Америки, если бы в старте вышел голкипер Сергей Иванов? 17-летний вратарь уже три раза подряд смотрится очень уверенно — если в плей-офф придется много обороняться, будет не так волнительно, как с игравшими на старте ЮЧМ Кириллом Герасимюком и Валерием Бринкманом. Что очень радует, Иванов сыграет и на следующем турнире, как и Мичков с Мирошниченко, и еще трое хоккеистов — защитники Артем Дуда и Владислав Сапунов и форвард Илья Квочко.

Россияне после постоянных удалений в прошлых матчах, которые привели к потерям очков и с финнами, и с американцами, попали на чехов, у которых еще большие проблемы с дисциплиной. Не то чтобы сегодня не справились без большинства — но соперник, постоянно оставаясь вчетвертом, этим окончательно себя добил. Шесть двухминутных штрафов и один большой — к концу игры чехи от бессилия стали грубить.

Marcel Marcel (#2022NHLDraft) with a bad hit from behind and is ejected from the game. https://t.co/3BKCy8Mkxd pic.twitter.com/ofyHPMFlIT — Eliteprospects (@eliteprospects) May 1, 2021

Перед четвертьфиналами сильные и слабые стороны сборной очевидны. Вратарь — большой плюс, защита — нормального уровня, но атакующие навыки у игроков обороны не впечатляют, что почти лишает шанса на стабильное мощное позиционное нападение. Зато сами форварды, как и ожидалось, творят так, что надо постараться, чтобы вспомнить российскую юниорку, которая показывала что-то подобное. Свои три-четыре гола минимум Мичков и Ко забьют любому.

Напоследок о главном разочаровании матча да и всего ЮЧМ — это трансляции. В прошлых играх России они были просто непрофессиональными, с поразительно маленьким числом камер и плохими повторами. Сегодня картинка все три периода жутко лагала, что в 2021 году на уровне чемпионата мира выглядит совершенно нереально. Верим, что в плей-офф такого кошмара больше не будет. Хочется смотреть игру и голы российских юниоров в идеальных условиях.