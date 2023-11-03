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Сегодня, 18:05

Тренер юниорской сборной России: «Сурин достаточно выделяется, его опыт в КХЛ не прошел бесследно»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Титов после поражения от молодежной сборной Белоруссии (2:5) на турнире Кубок Будущего прокомментировал игру лидера своей команды и нападающего системы «Локомотива» Егора Сурина.

«Он достаточно выделяется. И физически помощнее выглядит. То, что он привлекался в КХЛ, не прошло бесследно. Пацаны набираются опыта. Даже этот турнир для них — огромная польза и огромный опыт.

Пока мы варимся в собственном соку, нам тяжело. МХЛ — это МХЛ. Да, кого-то подпускают к КХЛ. Даст Бог, нас когда-то допустят до международных турниров. Наше время придет — мы в этом уверенны. Когда будем выходить против канадцев, американцев, финнов, шведов и чехов, то тогда и увидим, кто и что из себя представляет», — сказал Титов.

Александр Титов
Хоккей
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