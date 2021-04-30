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Русский юниор Мичков повторил крутое достижение Овечкина на ЮЧМ. Впереди — исторические рекорды Александра Великого

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
30 апреля 2021, 15:45
30 апреля. Фриско. Германия U18 — Россия U18 — 1:6. Радость Матвея Мичкова после заброшенной шайбы. Фото ФХР Российские хоккеисты с 3+ голами в матче ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие российские снайперы ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ. Фото «СЭ»
30 апреля. Фриско. Германия U18 — Россия U18 — 1:6. Радость Матвея Мичкова после заброшенной шайбы. Фото ФХР
Теги:
Разбираем покер форварда юниорской сборной России.
30&nbsp;апреля. Германия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:6. Лакросс-гол Матвея Мичкова.Крутой русский юниор! Мичков сотворил два шедевра и прибил Германию покером на ЮЧМ

16-летний нападающий Матвей Мичков забросил четыре шайбы (6:1) в ворота сборной Германии в матче ЮЧМ-2021 и стал всего лишь третьим российским игроком, которому удалось сделать покер в матче юниорского чемпионата мира.

Форвард системы СКА повторил отечественный рекорд результативности, который делили легенда «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин и Руслан Башкиров, для которого тот матч ЮЧМ-2006 с Германией так и остался самым ярким моментом в завершившейся пять лет назад карьере. Хет-трики на ЮЧМ делали десять россиян (последний — Денис Гурьянов шесть лет назад), но особняком стоит достижение Ильи Ковальчука, который 20 лет назад забил по три гола в полуфинале и финале турнира.

Российские хоккеисты с 3+ голами в матче ЮЧМ. Фото "СЭ"
Российские хоккеисты с 3+ голами в матче ЮЧМ. Фото «СЭ»

Пока что Мичков не добрался до высоких мест в исторических рейтингах, да и в списке снайперов текущего турнира всего лишь делит лидерство с белорусом Данилой Климовичем (оба забили по шесть голов). Однако уже в игре с Чехией он может подняться в десятку главных российских голеадоров на ЮЧМ. Следующий гол позволит Матвею догнать Егора Шастина, Дмитрия Шитикова и Никиту Филатова — выше в таком случае будут только состоявшиеся суперзвезды.

Если учесть возраст Мичкова, то даже результат Ильи Ковальчука не кажется заоблачным для уроженца Перми. В отличие от, кажется, вечного рекорда Овечкина, который на двух юниорских турнирах отличился 23 раза. Для сравнения, обладатель второго результата в истории Коул Кофилд в тех же 14 матчах забросил 18 шайб.

Лучшие российские снайперы ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие российские снайперы ЮЧМ. Фото «СЭ»

Овечкину принадлежит и рекорд турнира для 16-летних игроков. В 2002 году будущий Александр Великий огорчил соперников аж 14 раз. Тем не менее Мичкову вполне по силам атаковать второй результат в истории, который в том же году установил швейцарец Кевин Роме, не говоря уж о вполне достижимых показателях Коннора Макдэвида и Патрика Лайне.

Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ. Фото «СЭ»

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