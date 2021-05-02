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Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
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Сегодня, 13:45
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото IIHF
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото IIHF
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Объясняем регламент турнира.

На юниорском чемпионате мира-2021 определились все четвертьфинальные пары:

Канада (А1) — Чехия (В4)
Швеция (А2) — США (В3)
Россия (В2) — Белоруссия (А3)
Финляндия (В1) — Швейцария (А4)

2&nbsp;мая. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 11:1.«Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа». Что пишут в Чехии о разгроме от сборной России на ЮЧМ-2021

Кто будет соперником россиян в случае победы над белорусами?

В традиционной сетке плей-офф наши юниоры попадали бы на канадцев или чехов, однако в последние годы на турнирах ИИХФ действует новый формат — с посевом перед полуфиналом.

Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе; очки; разность шайб; число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей.

На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков)
2. Финляндия (В1, 9 очков)
3. Россия (В2, 9 очков, «+15»)
4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»)
5. США (В3, 8 очков)
6. Белоруссия (А3, 6 очков)
7. Чехия (В4, 4 очка)
8. Швейцария (А4, 3 очка)

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров празднует заброшенную шайбу.«Лидеры «Магнитки» в хоккее дольше, чем я живу на свете». Он дебютировал в КХЛ в 16 лет, а сейчас рубится на ЮЧМ за сборную

Это означает, что ни при каком раскладе россияне не сыграют с Канадой в полуфинале ЮЧМ.

Наиболее вероятный вариант — победы Канады, Финляндии и России в четвертьфинале. Матч Швеция — США — самый непредсказуемый.

Полуфинальные пары, скорее всего, будут выглядеть так:

Канада — Швеция/США
Финляндия — Россия

Так что сборной России с большой вероятностью предстоит вновь сыграть с финнами, уже обыгравшими нашу команду на групповом этапе в овертайме. А вот встреча с Канадой возможна только в последний день чемпионата — в финале или матче за третье место.

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