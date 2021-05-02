Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ

Объясняем регламент турнира.

На юниорском чемпионате мира-2021 определились все четвертьфинальные пары:

Канада (А1) — Чехия (В4)

Швеция (А2) — США (В3)

Россия (В2) — Белоруссия (А3)

Финляндия (В1) — Швейцария (А4)

Кто будет соперником россиян в случае победы над белорусами?

В традиционной сетке плей-офф наши юниоры попадали бы на канадцев или чехов, однако в последние годы на турнирах ИИХФ действует новый формат — с посевом перед полуфиналом.

Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе; очки; разность шайб; число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей.

На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков)

2. Финляндия (В1, 9 очков)

3. Россия (В2, 9 очков, «+15»)

4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»)

5. США (В3, 8 очков)

6. Белоруссия (А3, 6 очков)

7. Чехия (В4, 4 очка)

8. Швейцария (А4, 3 очка)

Это означает, что ни при каком раскладе россияне не сыграют с Канадой в полуфинале ЮЧМ.

Наиболее вероятный вариант — победы Канады, Финляндии и России в четвертьфинале. Матч Швеция — США — самый непредсказуемый.

Полуфинальные пары, скорее всего, будут выглядеть так:

Канада — Швеция/США

Финляндия — Россия

Так что сборной России с большой вероятностью предстоит вновь сыграть с финнами, уже обыгравшими нашу команду на групповом этапе в овертайме. А вот встреча с Канадой возможна только в последний день чемпионата — в финале или матче за третье место.