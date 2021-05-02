«Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа». Что пишут в Чехии о разгроме от сборной России на ЮЧМ-2021

Чешская пресса реагирует на сокрушительное поражение на групповом этапе юниорского чемпионата мира от сборной России (1:11).

iDnes.cz: «Видимо, Чехии на турнире осталось провести только одну игру»

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Юниорская сборная Чехии проиграла последний матч на групповом этапе чемпионата мира (U18) со счетом 1:11. Исход встречи был решен уже в первом периоде. Сборная Чехии ничего не смогла поделать с российским суперталантом Матвеем Мичковым, который забросил в этой игре три шайбы, а также сделал голевую передачу.

После второго периода чехи уступали со счетом 1:6. Но даже на этом российская команда не остановилась, просто уничтожив соперника в последней двадцатиминутке — 1:11.

Чехия заняла четвертое место в группе. Видимо, на турнире осталось провести только одну игру, так как в четвертьфинале сборной Чехии предстоит сыграть против Канады.

Sport.cz: «С такой игрой Мичкова ждет яркое будущее»

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Если планом сборной Чехии было постараться сдержать атаку сборной России, то быстро стало понятно, что тактика главного тренера Якуба Петра на игру не работает. Оборона чехов с трудом справлялась с атаками российской команды, а потом все же сдалась под натиском 16-летнего Матвея Мичкова. И это было только началом больших проблем.

Россия в этот вечер была просто голевой машиной. Не спасла Чехию даже смена вратаря. Все закончилось унизительным поражением с двузначной разницей в счете.

Конечно, ярче остальных проявил себя Мичков, который сделал хет-трик. На его счету уже девять шайб на этом турнире. Это один из самых ярких молодых талантов в мире. И с такой игрой его ждет не менее яркое будущее.

Hokej.cz: «Россиянам достаточно было просто дождаться ошибки соперника»

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Для юниорской сборной Чехии групповой этап ЮЧМ-2021 завершился сокрушительным поражением со счетом 1:11 от команды России.

Стоит отметить, что у чехов перед игрой возникли определенные проблемы с составом. Но это не может оправдывать такой итоговый счет. Защита откровенно не справилась с быстрыми атаками россиян и никак не помогла своим вратарям.

Честно говоря, российским игрокам иногда даже не нужно было прикладывать серьезные усилия. Достаточно было просто дождаться ошибки соперника. А этих ошибок хватало.

Теперь на турнире настало время четвертьфиналов. За пару дней Чехии надо многое исправить. Точнее говоря, все. Во всяком случае, если команда рассчитывает побороться за медали.

iSport.cz: «Все затмил тот ужас, который ждал сборную Чехии в последнем матче группового этапа»

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

В первых трех матчах группового этапа юниорского чемпионата мира сборная Чехии продемонстрировала достойный уровень игры. Но куда все делось в матче с Россией? Поражение со счетом 1:11. Самый крупный провал на ЮЧМ.

Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа. Через пару лет никто не вспомнит поражения в упорных матчах против Финляндии или США. Это уже забыто. Все затмил тот ужас, который ждал сборную Чехии в последнем матче группового этапа. Это худшее, что могло случиться на турнире.

Конечно, в составе сборной России выделялся 16-летний Матвей Мичков. К матчу молодой талант уже подходил в статусе лучшего снайпера турнира. И он уж точно подтвердил этот статус. В четырех матчах на турнире он уже забросил девять шайб. Он идет по графику, который пока лишь немного уступает свершениям Александра Овечкина на этом уровне. Недаром этих игроков уже начинают сравнивать.

Но не только Мичков стал проблемой для сборной Чехии. Разница в индивидуальном мастерстве игроков оказалась слишком разительной.