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Россия обыграла белорусов, но чуть не поплатилась за самоуспокоенность. В полуфинале нельзя расслабляться

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
3 мая 2021, 23:25
3 мая. Плейно. Россия U18 — Белоруссия U18 — 5:2. Русские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира. Фото IIHF
3 мая. Плейно. Россия U18 — Белоруссия U18 — 5:2. Русские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира. Фото IIHF
Скорее всего, сыграем с финнами.

Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала
Россия U18 — Белоруссия U18 — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Мичков — 1 (Квочко, Бучельников), 4:26 — 1:0. Юров — 1 (бол., Коромыслов), 15:18 — 2:0. Дуда — 1 (Юров, Свечков), 22:48 — 3:0. Морозов — 1 (Михалев, Рогач), 27:55 — 3:1. Николаеня — 1 (Аношко), 31:17 — 3:2. Мирошниченко — 1, 46:23 — 4:2. Гайдамак — 1, 48:34 — 5:2.
Вратари: С.В. Иванов — Чайка.
Броски: 29 (10+15+4) — 32 (6+11+15).
Судьи: Уилк, Хебайзен.
3 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

Сборная России обыграла Белоруссию и&nbsp;вышла в&nbsp;полуфинал ЮЧМ-2021.Россия победила белорусов и прошла в полуфинал — кто следующий соперник? Расклады на плей-офф ЮЧМ

По товарищескому матчу перед стартом ЮЧМ все поняли, что белорусы — не мальчики для битья. Российская сборная, совокупное индивидуальное мастерство которой в разы больше, чем у соперника, обыграла Белоруссию только по буллитам. На мой вопрос, почему победа не получилась более убедительной, нападающий нашей команды Данила Юров, с которым в «СЭ» вышло большое интервью, ответил, что сказалась пауза без матчей. Из-за длительного перерыва первый период дался тяжело, а когда парни поймали игровой ритм, получатся стало гораздо больше.

Впрочем, групповой этап расставил все на свои места. Команда Альберта Лещева заняла второе место в группе, уступив только финнам и лишь в овертайме. Белорусы же покуражились в матчах с ключевыми соперниками — Латвией и Швейцарией (6:2 и 7:1). Так они еще раз подтвердили, что их сборная — далеко не подарок. У главного тренера Дмитрия Шульги хватает исполнителей, способных играть в атакующий хоккей. Несмотря на тотальное превосходство россиян по всем компонентам не стоило рассчитывать, что сегодня победа дастся легко.

За 31 минуту товарищеского матча россияне не смогли расколдовать белорусского вратаря Тихона Чайку. Он, к слову, перед четвертьфиналом превосходил по проценту отраженных бросков Сергея Иванова — 95,08% против 94,68%. Сегодня на то, чтобы забить Чайке, команде Лещева хватило меньше пяти минут. Сам придумал, сам забил — это про гол Матвея Мичкова. Довольно буднично лучший снайпер турнира вылез на пятак и протолкнул шайбу за ленточку.


По ходу группового этапа тренерский штаб россиян определился с основным голкипером. Начинавшие турнир Кирилл Герасимюк и Валерий Бринкман проиграли конкуренцию Иванову, который со второго матча с Финляндией выходит без замен. После пропущенного гола белорусы активизировались — диспозиция вынуждала их раскрываться и попытаться не дать россиянам уйти в отрыв.

Иванов оказался против. Несколько раз Сергей выручил партнеров после бросков из убойных позиций. Стремясь сравнять счет, белорусы перестарались и заработали два удаления с интервалом в 12 секунд. Причем Яваш сфолил в атаке, когда пытался вылезти на ворота Иванова, но в итоге врезался в голкипера. Двойное большинство россиян реализовал Юров. Магнитогорский воспитанник в касание выстрелил из правого круга вбрасывания — без шансов для Чайки.

Когда в начале второго периода Артем Дуда точным броском от синей линии упрочил перевес россиян, можно было подумать, что белорусы полностью деморализованы и уже мысленно пакуют чемоданы домой. Не тут-то было. Команду Шульги третий гол только раззадорил. Пользуясь эпизодической пассивностью россиян в своей зоне, белорусы чертили позиционные комбинации и нагружали Иванова бросками.

Не покидала мысль, что трансляцию выключили на минуту, и за это время хоккеисты поменялись майками. За излишнюю самоуспокоенность белорусы дважды наказали россиян. Илья Морозов пробил Иванова, замкнув изящный пас из-под ноги от Мирослава Михайлова, а Федор Николаеня сократил отставание до минимума.


Третий период начался с большинства белорусов. За чужими воротами перестарался Мичков, попавший вместо шайбы сопернику в коньки. Больших проблем в меньшинстве россияне не испытали — соперник упустил шанс сравнять счет, а в оставшееся до сирены время доминировали нападающие «Омских ястребов». На 47-й минуте Иван Мирошниченко забил важный четвертый гол, подоспев на добивание после своего же броска. Закольцевал успех российской сборной Всеволод Гайдамак. Форвард перехватил шайбу в чужой зоне и эстетски разобрался с вратарем.

Команда Лещева не без проблем прошла в полуфинал, где с большей долей вероятности встретится с финнами. Время брать реванш за поражение в группе? Расслабляться на этой стадии будет уже нельзя.

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