Наиболее вероятный вариант — Финляндия

На ЮЧМ сыгран первый четвертьфинальный матч: Россия (В2) обыграла Белоруссию (А3) — 5:2. Другие пары таковы:

Канада (А1) — Чехия (В4)

Швеция (А2) — США (В3)

Финляндия (В1) — Швейцария (А4)

Кто будет соперником россиян? В традиционной сетке плей-офф наши юниоры попадали бы на канадцев или чехов, однако в последние годы на турнирах ИИХФ действует новый формат — с посевом перед полуфиналом. Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе, очки, разница шайб, число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей. На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков)

2. Финляндия (В1, 9 очков)

3. Россия (В2, 9 очков, «+15»)

4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»)

5. США (В3, 8 очков)

6. Чехия (В4, 4 очка)

7. Швейцария (А4, 3 очка)

Это означает, что ни при каком раскладе россияне не сыграют с Канадой в полуфинале ЮЧМ. Наиболее вероятный вариант — победы Канады и Финляндии в четвертьфинале. Матч Швеция — США — самый непредсказуемый. Полуфинальные пары, скорее всего, будут выглядеть так:

Канада — Швеция/США

Финляндия — Россия

Так что сборной России с большой вероятностью предстоит вновь сыграть с финнами, уже обыгравшими нашу команду на групповом этапе в овертайме. А вот встреча с Канадой возможна только в последний день чемпионата — в финале или матче за третье место.