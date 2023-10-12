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Сегодня, 14:22

ФХР опубликовала составы молодежной и юниорской сборных России для подготовки к Кубку Будущего

Алина Савинова
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Стали известны составы молодежной сборной U20 и юниорской сборной U18 для подготовки к турниру Кубок Будущего.

Турнир будет проходит с 3 по 6 ноября на льду СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.

Состав национальной команды U20:

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Руслан Хажеев («Трактор»).

Защитники: Никита Баклашов, Артем Кудашов (оба — «Динамо» Москва), Артем Барабоша, Данила Станиславский (оба — ЦСКА), Кирилл Жуков («Металлург» Магнитогорск), Александр Пелевин («Зауралье»), Иван Ремезовский (СКА), Костантин Савчик («Югра»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Артем Щучинов («Трактор»).

Нападающие: Никита Алмазов («Витязь»), Максим Великов, Кирилл Долженков, Егор Соловьев, Иван Янченко (все — ЦСКА), Михаил Грасс («Металлург» Магнитогорск), Михаил Кабат, Григорий Осипов (оба — СКА), Вячеслав Малов, Александр Филатьев (оба — «Авангард»), Владислав Раздъяконов («Автомобилист»), Егор Римашевский, Игорь Чернышов (оба — «Динамо» Москва), Илья Роговскиай («Локомотив»), Александр Рыков («Трактор»).

Состав национальной команды U18:

Вратари: Петр Андреянов (ЦСКА), Ярослав Кузьменко («Спартак»), Семен Фролов («Ладья»).

Защитники: Максим Гусев («Динамо» Санкт-Петербург), Алексей Родионов, Матвей Шуравин (оба — ЦСКА), Тимур Кол («Авангард»), Иван Корнилов, Михаил Созинов (оба — СКА), Арсен Таймазов («Динамо» Москва), Матвей Кривоножкин («Ладья»), Макар Фомин («Северсталь»), Роман Шохрин («Локомотив»).

Нападающие: Степан Горбунов («Трактор»), Итай Гуревич, Александр Плесовских, Артур Фаизов, Александр Шэн (все — «Югра»), Алексей Донцов, Иван Окунев (ЦСКА), Вадим Дудоров, Егор Сурин (оба — «Локомотив»), Руслан Каримов («Спутник»), Кирилл Кутузов («Ирбис»), Андрей Матюшин («Трактор»), Иван Рябкин («Динамо» Москва), Данила Сысоев («Авангард»), Максим Филимонов («Атлант»).

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации. В марте 2023-го организация продлила отстранение.

Источник: https://t.me/rusicehockey/3375
Хоккей
Сборная России по хоккею
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