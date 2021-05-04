Плохие арены, плохие трансляции на фоне растущего мирового интереса вызывают логичные вопросы у публики.

Североамериканские организаторы далеко не безгрешны

Мы без конца ругаем российские лиги и, разумеется, за дело: за качество трансляций, за безэмоциональных комментаторов, за не самые современные стадионы. И все же я хочу спросить — а почему все решили, что в Северной Америки по определению не может быть проблем с организацией? Мы так привыкли к самобичеванию, что всеми любимое слово «колхоз» кажется было вшито в наше ДНК не после гневного спича Александра Радулова в 2012-м, а заложено с рождения. Это ведь там, за океаном, работают профессионалы до мозга костей, которые разве что не превращают вино в сок для Михаила Анисина. А у нас одни дилетанты, разгильдяи да шабашники. Ну да, ну да.

Просто интересно: сколько человек через несколько лет будут вспоминать, что «эталонная и безгрешная» НХЛ оконфузилась с выставочным матчем на озере Тахо? Да, картинка была сочной и красивой. Но, извините, когда у вас по ходу матча лед превращается в кашу, а две крохотные осветительные мачты не могут обеспечить нормальный уровень света, что это, если не провал? И случись такое в России, организаторов сожрали бы. Причем не кто-то со стороны, а свои же болельщики. Впрочем ладно — спишем зимнюю классику на нетипичные условия.

Трансляции из США — это сплошная боль для глаз

Куда более показательный пример того, что в Америке некоторые события проводятся далеко неидеально — нынешний ЮЧМ в Далласе. В прошлом году турнир так же должен был пройти в США, но не в Техасе, а в куда более хоккейном Мичигане, где базируется местная юниорская сборная, и в итоге был отменен из-за коронавируса. В этом ИИХФ решила собрать лучших хоккеистов в возрасте до 18 лет в небольших городках Фриско и Плейно, расположенных чуть севернее Далласа, и похоже, что сделала это зря.

И дело даже не в том, что одна арена в Плейно вмещает всего 150 человек на трибунах и, по сути, является тренировочным катком, а лед на стадионе во Фриско, который заливается на машине в ливрее «Далласа», не успевает застыть за перерыв. При ограничениях посещаемости на нишевом турнире для скаутов и ограниченного круга болельщиков десятитысячники не нужны, а холодильное оборудование может шалить и на более крутых аренах. Раздражает другое — смотреть ЮЧМ по ТВ или в интернете просто невозможно.

Тот, кто вчера впервые смотрел ЮЧМ, включив трансляцию четвертьфинального матча сборной России с Белоруссией, мог подумать, что постоянные зависания, голоса американских комментаторов на фоне — дело рук «Матч ТВ», пустившего в эфир ужасную картинку. На самом деле нет. К абсолютной халтуре российский вещатель не имеет никакого отношения и работает с тем, что дают. Проклинать за вырвиглазный показ с одной камеры без нормальных повторов стоит только американских функционеров.

Формально за трансляцию всех матчей на турнире отвечает стриминговый сайт HockeyTV, который и дает сигнал национальным вещателям. Причем на официальном сайте указано, что сервис «специализируется на предоставлении игр, которые больше нигде не найти». И это чистая правда — такой кошмар вы вряд ли увидите где-то еще. А знаете, что самое забавное? Месячная подписка на ресурс стоит 10 долларов. Сюрреализм, не иначе.

Некоторые страны-хозяйки, проводя ЮЧМ, экономят на всем

А вот бывшего пресс-атташе юниорских и молодежных сборных России Петра Терещенкова, который в своем телеграм-канале посвятил огромный пост организации ЮЧМ, такое отношения организаторов к болельщикам не удивляет:

— Показательны самые заплюсованные комменты к новостям с ЮЧМ. Люди в шоке от качества трансляции, места проведения и т.п. Задаются вопросом: как можно было отдать такому днищному уровню организации? Значит, количество обративших внимание на юниорский хоккей множится. Иначе не объяснить, ведь главный турнир возрастной группы — лютый колхоз уже много лет. Взять хотя бы тему с ЮЧМ, когда 93-й год брал бронзу. Там вообще у арены было три стены, а за одними воротами открытое пространство с видом на окрестности. В Германии вроде было дело.

А вообще степень серьезности турниров ИИХФ выкупается по форме игроков. Если она не от «Nike», то, значит с экономической и имиджевой точки зрения никакого интереса нет, и проводится он чисто ради результата. То есть в режиме максимально затянутых поясов. Как очевидно, организовать качественную трансляцию тоже стоит денег. Но раз отдачи нет, а требования ИИХФ в этом плане очень мягкие, то зачем уходить в минус?

Не знаю, кстати, что там сейчас по форме, но, когда я был на ЮЧМ с 97-м годом, в стирке свитер Данила Юртайкина просто раскромсало. Пока готовили замену, он выходил в форме, заклеенной скотчем. И тогда в Швейцарии экономили вообще на всем. У нас даже не было тимхоста, переводчика и т.п. Помню решили изменить маршрут — что-то типа вместо арены поехать сначала в отель завезти команду, так женщина-водитель говорила только на немецком. Благо он в школе шел у меня вторым языком и мозг с трудом, но подобрал нужный набор слов: «Wir wholen zuerst nach Hotel fahren spatter nach Eis Arena». Что-то типа такого. Когда это выдал, аплодировал чуть ли не весь автобус.

Такое вот мероприятие без коммерческой составляющей и небольшим зрительским интересом. Правда, не берусь судить точно. Вроде бы Иван Муранов мне рассказывал, как их год играл где-то в Европе, и трибуны заполнялись даже на групповой стадии. Ну а по-настоящему на серьезном уровне организации его проводят только в России. В Челябинске в 2018-ом все было по высшему разряду.

На самом деле пофигизм — болезнь далеко не всех организаторов. Вот как транслировали групповой этап шведы на прошлом ЮЧМ в Эрншельдсвике и Умео. Для примера я специально взял обзор матча Финляндия — Швейцария, проходивший на более потрепанной и менее уютной арене в Умео.

Иронично, что так же отвратительно HockeyTV показывает и матчи с участием хозяев. Проблем с картинкой нет только у канадцев, но это объясняется очень легко — трансляцию игр сборной Канады организует монополизировавший МЧМ медиагигант TSN, который к плей-офф привез в Техас не только съемочную бригаду, но и собственного гуру молодежного хоккея Крэйга Баттона. Просто сравните качество.

И у меня всего лишь один вопрос к USA Hockey — зачем вам нужен турнир, если вам на него абсолютно наплевать?