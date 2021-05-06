Финляндия — Россия: все голы россиян
Сборная России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счетом 6:5.
1:0 — Даниил Лазутин (3:08)
1:0, Лазутин! Доставляет с первых минут! Доставляет шайбу в ворота Коскенвуо! #U18Worlds #россиявмоемсердце #FINRUS pic.twitter.com/rKZRoHUYkY— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
2:1 — Матвей Мичков (6:58)
— Тук-тук, кто там?— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
— Матвей Мичков! Пришел забросить одиннадцатую шайбу на ЮЧМ.
— Заходите.
2:1!#U18Worlds #россиявмоемсердце #FINRUS pic.twitter.com/W2EISl0I2M
3:2 — Никита Чибриков (33:15)
?Третья есть! 3:2, капитан Чибриков! Начал броском, а потом подобрал и добил, все по книге! #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSFIN pic.twitter.com/1ikZla1lyO— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
4:2 — Никита Чибриков (37:20)
? О, капитан, мой капитан! Чибриков вторую за период отправляет в ворота Коскенвуо! 4:2! Что творит! #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSFIN pic.twitter.com/ZDmSmZ9JuR— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
5:2 — Иван Мирошниченко (43:43)
? Как же это вовремя вы подошли! Ваня Мирошниченко делает 5:2! #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSFIN pic.twitter.com/rdYZbB1OAb— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
6:3 — Иван Мирошниченко (50:46)
May 6, 2021
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