Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Финляндия — Россия: все голы россиян

07:15
6 мая. ЮЧМ. Финляндия — Россия (5:6). Фото IIHF
6 мая. ЮЧМ. Финляндия — Россия (5:6). Фото IIHF

Сборная России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счетом 6:5.

1:0 — Даниил Лазутин (3:08)

2:1 — Матвей Мичков (6:58)

3:2 — Никита Чибриков (33:15)

4:2 — Никита Чибриков (37:20)

5:2 — Иван Мирошниченко (43:43)

6:3 — Иван Мирошниченко (50:46)

Читайте также

Сборная России в результативном матче победила Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ
Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови
Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: результаты матчей, Финляндия — Россия
Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд