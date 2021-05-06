Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Тренер сборной России рассказал, почему команда чуть не позволила финнам отыграть отставание в три шайбы

07:30
Альберт Лещев. Фото ИИХФ
Альберт Лещев. Фото ИИХФ
Теги:

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги полуфинального матча ЮЧМ-2021 по хоккею со сборной Финляндии (6:5).

— Эмоции только положительные. Такой счет нужно удерживать. Перед игрой с финнами делали акцент на выход из-под давления и во втором периоде у нас все хорошо получилось. Конечно, концовочку немного смазали — нужно удерживать концентрацию. Мы постоянно повторяем, что нужна концентрация, особенно после забитых голов. Сейчас нужно правильно восстановиться и посмотреть на слабые места сборной Канады, — сказал Лещев.

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая.

(Иван Богун)

Читайте также

Азар смеялся с игроками «Челси» после поражения «Реала»
Капризов — страшный сон «Вегаса». Уложил на лед большого канадца, разбил ему нос, а потом выстрелил дублем
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд