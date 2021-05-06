Тренер сборной России рассказал, почему команда чуть не позволила финнам отыграть отставание в три шайбы
07:30
Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги полуфинального матча ЮЧМ-2021 по хоккею со сборной Финляндии (6:5).
— Эмоции только положительные. Такой счет нужно удерживать. Перед игрой с финнами делали акцент на выход из-под давления и во втором периоде у нас все хорошо получилось. Конечно, концовочку немного смазали — нужно удерживать концентрацию. Мы постоянно повторяем, что нужна концентрация, особенно после забитых голов. Сейчас нужно правильно восстановиться и посмотреть на слабые места сборной Канады, — сказал Лещев.
Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая.
(Иван Богун)
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