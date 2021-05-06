Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Мичков и Чибриков лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ

07:29

Нападающие сборной России Матвей Мичков и Никита Чибриков отличились в полуфинале юниорского чемпионата против Финляндии (6:5).

Мичков отметился заброшенной шайбой, Чибриков набрал 3 (2+1) очка.

После этого матча оба игрока набрали по 13 очков и лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ, опережая форварда сборной Канады Коннора Бедарда на одно очко. Также Мичков с 11 шайбами является лучшим снайпером турнира, Чибриков с 9 результативными передачами — лучший ассистент.

В финале сборная России встретится с Канадой. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: результаты матчей, Финляндия — Россия
Стали известны личности украинок, устроивших голую фотосессию в Турции
В Москве задержали бывшего зампредседателя Госдумы
Все-таки в армии? Слава Марлоу прокомментировал исчезновение Моргенштерна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд