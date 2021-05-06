Мичков и Чибриков лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ

Нападающие сборной России Матвей Мичков и Никита Чибриков отличились в полуфинале юниорского чемпионата против Финляндии (6:5).

Мичков отметился заброшенной шайбой, Чибриков набрал 3 (2+1) очка.

После этого матча оба игрока набрали по 13 очков и лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ, опережая форварда сборной Канады Коннора Бедарда на одно очко. Также Мичков с 11 шайбами является лучшим снайпером турнира, Чибриков с 9 результативными передачами — лучший ассистент.

В финале сборная России встретится с Канадой. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.