Мичков и Чибриков лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ
07:29
Нападающие сборной России Матвей Мичков и Никита Чибриков отличились в полуфинале юниорского чемпионата против Финляндии (6:5).
Мичков отметился заброшенной шайбой, Чибриков набрал 3 (2+1) очка.
После этого матча оба игрока набрали по 13 очков и лидируют в списке бомбардиров юниорского ЧМ, опережая форварда сборной Канады Коннора Бедарда на одно очко. Также Мичков с 11 шайбами является лучшим снайпером турнира, Чибриков с 9 результативными передачами — лучший ассистент.
В финале сборная России встретится с Канадой. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.
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