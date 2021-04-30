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Расписание и результаты матчей России на юниорском чемпионате мира-2021

13:00
Сборная России на ЮЧМ-2021. Фото ФХР
Сборная России на ЮЧМ-2021. Фото ФХР
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Юниорская сборная России (U-18) играет в одной группе с США, Финляндией, Германия и Чехией.

ЮЧМ-2021. Групповой турнир. Группа B

Россия — США — 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)

Голы: Чесли, 2:56 — 0:1. Дьюк (бол., Хатсон, Пастуджов), 5:24 — 0:2. Юров (Чибриков, Макаров), 9:18 — 1:2. Беренс (бол., Хатсон, Кули), 16:44 — 1:3. Страки (Ховард, Стрэмел), 21:27 — 1:4. Пастуджов (бол., Хатсон, Беренс), 24:16 — 1:5. Мичков (Гайдамак, Новиков), 26:16 — 2:5. Гайдамак (Грудинин, Чибриков), 28:09 — 3:5. Мичков (бол., Грудинин, Петров), 33:09 — 4:5. Дьюк (Пастуджов, Беренс), 36:36 — 4:6. Мирошниченко (бол., Коромыслов, Свечков), 39:12 — 5:6. Мирошниченко (Свечков, Юров), 54:44 — 6:6. Чибриков (Иванцов), 61:25 — 7:6.

Вратари: Герасимюк (Бринкман) — Хомер.

Броски: 35 — 35.

Штраф: 30 — 8.

27 апреля. Фриско. Comerica Center.

Финляндия — Россия — 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Свечков (Юров, Мирошниченко), 9:21 — 0:1. Салминен (Юусола, Ламберт), 21:25 — 1:1. Чибриков, 24:07 — 1:2. Свечков (Юров), 37:53 — 1:3. Койвунен (Хеймосалми), 57:25 — 2:3. Туомаала (бол., Ламберт, Койвунен), 58:34 — 3:3.

Победный буллит: Миеттинен.

Вратари: Коскенвуо — Иванов.

Броски: 55 — 28.

Штраф: 4 — 10.

28 апреля. Фриско. Comerica Center.

Германия — Россия — 1:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Свечков (Юров, Мирошниченко), 9:21 — 0:1. Мичков (Чибриков, Новиков), 20:30 — 0:2. Мичков (Грудинин, Чибриков), 27:12 — 0:3. Мичков (бол., Полтапов, Иванцов) 35:29 — 0:4. Квочко (Чибриков, Фигурин), 45:48 — 0:5. Корте (Зап, Россми), 54:31 — 1:5. Мичков (Фигурин), 58:19 — 1:6.

Вратари: Куапп — Иванов.

Броски: 17 — 40.

Штраф: 27 — 4.

30 апреля. Фриско. Comerica Center.

2 мая. 0.00 (мск). Россия — Чехия

Сборная России гарантировала выход в четвертьфинал после трех матчей группового турнира. Расклады на плей-офф — на этой странице.

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