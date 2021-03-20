Федерация фристайла высоко оценила уровень подготовки чемпионата мира в Красноярске

Президент Федерации фристайла России оценил уровень подготовки к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров, который проходит в Красноярске.

«Уровень подготовки очень высокий. Это уровень подготовки Олимпийских игр, не применительно к полным параметрам, перепадам высот и длине трасс, а с точки зрения подготовки трассы, инфраструктуры, логистики. Все подготовлено на самом высоком уровне. Трассы и безопасные, и быстрые, и технически интересные», — приводит ТАСС слова Курашова.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера «Сопка» с 18 по 27 марта. Россия впервые принимает турнир.