Прыткова довольна трассой на юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске

Россиянка Анастасия Прыткова довольна трассой на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу. В пятницу 19 марта Прыткова взяла золото в составе сборной России в командных состязаниях по акробатике.

«Трасса очень хороша, все хорошо сделали, хорошо подготовили ее», — цитирует ТАСС Прыткову.