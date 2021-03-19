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Прыткова довольна трассой на юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске

19 марта 2021, 23:18

Россиянка Анастасия Прыткова довольна трассой на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу. В пятницу 19 марта Прыткова взяла золото в составе сборной России в командных состязаниях по акробатике.

«Трасса очень хороша, все хорошо сделали, хорошо подготовили ее», — цитирует ТАСС Прыткову.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10951151

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