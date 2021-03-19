Прыткова довольна трассой на юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске
19 марта 2021, 23:18
Россиянка Анастасия Прыткова довольна трассой на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу. В пятницу 19 марта Прыткова взяла золото в составе сборной России в командных состязаниях по акробатике.
«Трасса очень хороша, все хорошо сделали, хорошо подготовили ее», — цитирует ТАСС Прыткову.
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