Фристайлистка Орлова высказалась о победе в биг-эйре на юниорском ЧМ

Российская фристайлистка Ксения Орлова высказалась о своей победе в дисциплине «биг-эйр» на юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду.

21 марта спортсменка завоевала золотую медаль в дисциплине «слоупстайл».

«Две победы — это очень хороший результат для меня, — сказала спортсменка. — Конечно, было не очень много соперниц, но все равно я довольна. Сегодня после ошибки в первой попытке я уже не рассчитывала на победу, но смогла собраться», — цитирует Орлову ТАСС.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит в Красноярске с 18 по 27 марта.