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14 марта, 12:49

Источник: сотрудник одесского клуба «Черноморец» не вернулся на Украину

Виктория Кравченко
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Тренер по физической подготовке одесского клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся с командой на Украину после сборов, сообщает ТАСС со ссылкой на Sport.ua.

По данным источника, в январе он вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию, однако после не вернулся на Украину. Сообщалось, что Касьяненко планировал отправиться в США.

Клуб не стал комментировать эту ситуацию.

15 октября 2023 года двое сотрудников клуба «Кривбасс» (Кривой Рог) покинули расположение команды и не вернулись на Украину.

13 октября пресс-служба украинского «Шахтера» сообщила, что украинский футболист Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

Источник: https://tass.ru/sport/20229565
ФК Черноморец (Одесса)
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