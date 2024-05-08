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УАФ отказалась вступаться за силой мобилизованного в ВСУ футболиста

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказалась заступаться за защитника «Хуста» из Закарпатья Николая Сираша, которого силой мобилизовали в ряды ВСУ, сообщает ТАСС.

В УАФ заявили, что не уполномочены влиять на мобилизационные процессы в стране.

Ранее стало известно, что 7 мая 25-летний футболист был остановлен на вокзале и доставлен в территориальный центр комплектования, несмотря на то что по возрасту он еще не может быть мобилизован. На данный момент дальнейшая судьба игрока неизвестна.

«Хуст» выпустил заявление, в котором указал на неправомерность действий ТЦК. Тренер «Хуста» Владимир Цыткин назвал незаконной мобилизацию Сираша.

Источник: ТАСС
Футбол
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