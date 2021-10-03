Фанаты «Шахтера» на матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (0:0) вывесили баннер, посвященный главному тренеру киевлян Мирче Луческу. «Луческу — Иуда Искариот», — написано на нем.

76-летний румынский специалист тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он восемь раз стал чемпионом Украины, шесть раз выиграл Кубок страны и восемь раз — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА. С 2020 года Луческу тренирует «Динамо». В 2016-2017 годах он работал с «Зенитом».