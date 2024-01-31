Фернандо — о конфликте на Украине: «Надеюсь, он завершится как можно скорее»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» высказался о ситуации на Украине.

«Когда я только приехал на Украину, конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев, потому что начались бомбежки Донбасса. Разумеется, у меня есть знакомые и в одной, и в другой стране. Периодически общаюсь с ними. Но судить об этом мне очень сложно — это как если бы я попросил тебя рассказать про политику в Бразилии. Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее», — сказал Фернандо.

В 2013 году бразилец подписал контракт с донецким «Шахтером», однако через год, как и многие бразильские легионеры команды, выразил желание покинуть клуб вследствие ситуации в стране. В итоге летом 2015 года он перешел в итальянскую «Сампдорию».