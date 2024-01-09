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Ролан Гусев заявил, что Богдан Шершун умер от опухоли мозга: «Он лечился в Бельгии, боролся»

Бывший защитник ЦСКА Шершун умер от опухоли мозга
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Богдан Шершун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сообщил, что экс-защитник красно-синих Богдан Шершун незадолго до смерти лечился от опухоли мозга.

8 января стало известно, что 42-летний украинец скончался, но причина смерти не уточнялась.

«У меня нет слов. Богдан — мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели в глаза друг другу. Я оплакиваю его так же, как и все родные. У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза... Ушел — и все», — приводит Sport24 слова Гусева.

Шершун выступал за ЦСКА с января 2002 года по июль 2005 года. Вместе с армейцами он дважды выиграл чемпионат России и один раз становился обладателем Суперкубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Футболист провел 81 матч за московскую команду, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Помимо ЦСКА, Шершун выступал за украинские «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

Источник: Sport24
Богдан Шершун
Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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