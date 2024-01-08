Умер бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун

Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в возрасте 42 лет. Причина смерти не уточняется.

Шершун — воспитанник школы «Днепра». В 2002 году он перешел в ЦСКА. Всего за московскую команду он сыграл в 81 матче. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В «Днепр» Шершун вернулся в 2005 году. В 2014-м он завершил карьеру. Он играл также за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».