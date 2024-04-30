Дюков рассказал, общался ли с Шевченко после его избрания главой УАФ

Президент РФС Александр Дюков признался, что не разговаривал с новым главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

— С момента избрания г-на Шевченко главой Украинской ассоциации футбола вы общались с ним?

— Нет.

— Он избегает общения?

— Я инициативы не проявлял, с его стороны тоже не было инициативы. Мы не виделись, хотя были на одних и тех же мероприятиях. Наши пути не пересекались, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Шевченко избрали новым президентом УАФ в конце января. Он был единственным кандидатом на вакантный пост. Ранее экс-нападающий «Милана» и «Челси» тренировал сборную Украины и «Дженоа».