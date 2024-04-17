Украинских арбитров уже назначают с помощью жеребьевки. На очереди — прохождение полиграфа

Сегодня с помощью жеребьевки определены арбитры, которые будут судить матчи 25-го тура чемпионата Украины.

В присутствии нового председателя судейского комитета Екатерины Монзуль ее провели председатель комитета профессионального футбола Олег Лужный и спортивный директор премьер-лиги Максим Степаненко, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, о применении жеребьевки на весеннем этапе было объявлено в феврале этого года. Тогда же исполком УАФ поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа (детектора лжи) в соревновательный и внесоревновательный период.