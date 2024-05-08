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На Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольного клуба «Хуст»

Виктория Кравченко
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Представители военкомата на западе Украины 7 мая прямо на вокзале мобилизовали одного из основных игроков местной футбольной команды «Хуст» Николая Сираша, сообщает РИА «Новости».

«На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба неизвестна», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Из-за действий военкомов, футбольные команды отказываются ехать в Хуст в рамках чемпионата Украины, из-за чего соревнование оказалось на грани срыва.

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