На Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольного клуба «Хуст»

Представители военкомата на западе Украины 7 мая прямо на вокзале мобилизовали одного из основных игроков местной футбольной команды «Хуст» Николая Сираша, сообщает РИА «Новости».

«На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба неизвестна», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.