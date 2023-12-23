«Оболонь» опровергла слухи о групповой повестке футболистам в военкомат Украины

Украинская «Оболонь» опровергла информацию о том, что 25 человек вызваны получили повестку в военкомат.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Оболонь» получила групповую повестку на 25 человек от территориального центра комплектования.

«Оболонь» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 14 очков.