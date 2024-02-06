Колосков — о заявлениях украинских клубов: «Российские команды как проводили спарринги, так и продолжат их играть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о нежелании украинских клубов проводить матчи с иностранными командами, которые играли с клубами из России.

«Да, они пытаются влиять на иностранные команды, но нам что с того? Полная ерунда. Поверьте, российским коллективам от их действий ни холодно, ни горячо. Они как проводили спарринги, так и продолжат их играть. Но порой дело действительно доходит до абсурда. Как можно требовать от клубов из других стран подчеркивать лояльность их внешней политике? Это не наш выбор.

Повторюсь, просто не следует обращать внимание и раздувать скандал. Пустые, глупые вещи. А у других команд есть своя голова на плечах, и едва ли они всерьез прислушиваются к угрозам коллег с Украины. Данная история проживет день и никак на отечественный футбол не повлияет. Нашим командам и РФС дела до этого нет", — приводит слова Колоскова RT.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Пюник» отказался играть на зимних сборах с «Крыльями Советов», «Химками» и «Оренбургом». При этом последним армянский клуб заплатит компенсацию в размере 10 тысяч евро.