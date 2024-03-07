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7 марта, 11:10

Горшков о тренировках с Шевченко в сборной Украины: «У него никто по-настоящему не отнимал мяч»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о дебюте в сборной Украины и тренировках с нападающим Андреем Шевченко.

— В 2003 году вы впервые получили вызов в сборную Украины и сразу же попали на важнейший матч отбора к Евро-2004 против Испании (2:2). Касильяс, Рауль, Гути, Сальгадо, Хави — у вас коленки не дрожали?

— Конечно, дрожали, хоть мне уже было 33 года. Я старался оставаться спокойным, тренировался. Тогда в команде были такие звезды, как Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Сергей Ребров, Олег Лужный. Помню, как Шевченко поддерживал меня. Ну а с началом матча мандраж испарился...

— Хорошо дебютировали тогда, метров с 30 забили Касильясу ударом с лета!

— Было ощущение, что это все во сне! Рад, что удалось на таком уровне хоть и немного, но поиграть.

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— Шевченко тогда набрал суперформу. Ощущали его уровень на тренировках?

— Ощущал, но для меня было удивлением то, что у него на тренировках никто по-настоящему не отнимал мяч.

— Берегли главного игрока?

— Видимо, боялись травму нанести. Для меня это немного дико, ведь я всегда шел в отбор и не смотрел, какой игрок передо мной. Тогда заметил, что все почтительно относились к Шевченко, никто жестко не шел в подкаты, когда нужно было — убирали ноги.

— Как Андрей вел себя в коллективе?

— Чувствовал себя лидером, но при этом никакой звездной болезни не было. Нормально со всеми общался, даже с теми, кто только приехал в сборную, например со мной.

— Если вспоминать всю вашу игровую карьеру, то он — самый сильный футболист, с которым вы играли в одной команде?

— Если мы говорим о достижениях и заслугах, то, конечно, Шевченко. Но в командах со мной были Воронин, Аршавин, Кержаков, Ребров. Сложный выбор!

Александр Горшков сыграл за национальную команду Украины четыре матча, отличившись двумя забитыми мячами. Также он вызывался в сборную России, но был задействован только в товарищеских играх.

Александр Горшков (футбол)
Андрей Шевченко
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит
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